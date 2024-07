Parigi 2024 calcio, la Francia travolge gli Stati Uniti 3-0: in gol Lacazette, Olise e Bade

Buona la prima per la Francia padrona di casa al torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al Velodrome di Marsiglia la nazionale di Thierry Henry batte 3-0 gli Stati Uniti con le reti di Lacazette, Olise e Bade e sale a quota 3 nel girone A, a pari punti con la Nuova Zelanda, reduce dal successo sulla Guinea per 2-1. Sabato 27 luglio la Francia dovrà vedersela proprio contro la Guinea.

Ritmi bassi in avvio di gara. La Francia fa girare palla, muovendo bene la sfera anche nello stretto, ma gli Stati Uniti riescono a mantenere solidità in fase di non possesso, senza concedere varchi ai Bleus di Thierry Henry. Il Ct francese si gioca due dei tre fuoriquota in attacco con Mateta e Lacazette a formare una coppia d’attacco di esperienza. Sono proprio loro a creare i presupposti per la prima chance della partita. Lacazette fa a sportellate con i difensori e fa sponda per Mateta, che non ci pensa due volte e lascia partire un sinistro di controbalzo fuori misura. Nella ripresa è la formazione statunitense a battere un colpo. Mihailovic (in ombra nel primo tempo) carica il destro e da fermo colpisce l’incrocio dei pali a Restes battuto.

Al Velodrome è il momento più difficile per i Bleus e a restituire l’entusiasmo al pubblico è il veterano. Al 60′ Lacazette porta palla e dalla distanza lascia partire un diagonale col destro che non lascia scampo a Restes, partito forse in ritardo nell’intervento in tuffo. Gli Stati Uniti sono vivi e lo dimostrano con due occasioni da gol identiche nel giro di trenta secondi. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Aaronson di testa impegna Restes, che pochi istanti dopo, sempre su traversone, è salvato dal palo sulla deviazione da due passi di Tolkin.

Due errori pesanti, perché al 69′ la Francia raddoppia. Lacazette si muove dal limite e serve Olise che da fuori area col destro a giro punisce per la seconda volta Schulte. C’è spazio anche per il 3-0. All’86’, sugli sviluppi di un corner, è Bade ad anticipare tutti e a indirizzare la palla di testa all’angolino. Una punizione forse troppo pesante per gli Stati Uniti, che lasciano il campo con il rimpianto della traversa colpita sullo 0-0 e del palo colpito da Tolkin sull’1-0.

Israele e Mali non vanno oltre l’1-1 nel match del girone D, che vede in testa il Giappone a quota 3 punti dopo la vittoria netta sul Paraguay.

Mali che fin dai primi minuti prova a farsi vedere in avanti per impensierire la retroguardia avversaria: le occasioni migliori capitano sulla testa di Doumbia e sul destro di Diarra, ma in entrambi i casi il pallone finisce fuori dallo specchio. Il pallino del gioco rimane costantemente in mano alla nazionale africana, ma Israele riesce comunque a rendersi pericoloso con Gloukh, che calcia largo, e con un cross basso dalla destra, su cui Diarra esce male ed è costretto a chiamare Diomandé al grande salvataggio che conserva lo 0-0, risultato su cui si va negli spogliatoi.

Nella ripresa il Mali controlla fin da subito, ma al primo lampo offensivo è Israele a passare in vantaggio al 56’: grande iniziativa sulla sinistra di Gloukh che calcia, le respinta di Diarra non è perfetta e Hamidou Diallo nel tentativo di anticipare Gandelman manda nella sua porta da centro area. La formazione africana però non si arrende e solo sette minuti dopo pareggia grazie al colpo di testa di Cheickna Doumbia, che sul cross perfetto di Thiemoko Diarra prende perfettamente il tempo e fa 1-1. L’inerzia è tutta a favore del Mali, che però in più occasioni rischia in contropiede con il solito Gloukh che va vicino al vantaggio. Doumbia di testa sfiora a sua volta il gol del 2-1, ed è l’ultima occasione nitida. Nel finale i tentativi non vanno a segno e le due squadre devono accontentarsi di un punto ciascuno.