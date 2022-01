Pechino, record di casi da Coronavirus a pochi giorni dalle Olimpiadi

by Davide Triolo

Stadio di Pechino, Olimpiade 2008 - Foto Peter23 - CC BY-SA 3.0

Pechino ha divulgato i numeri ufficiali relativi ai contagi da Coronavirus nella città di riferimento, di fondamentale importanza per l’economia e la cultura cinese. Ad appena 5 giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, la capitale della Cina conta 20 casi di Covid-19, il numero più alto dal 2020; non esattamente un boom di contagi, ma trattasi fattualmente di un record. Numeri che non spaventano però gli organizzatori dei Giochi Olimpici in questione, con la bolla sanitaria prevista come assicurazione. Le autorità sanitarie responsabili della città di Pechino hanno isolato alcuni quartieri specifici, per far sì che il virus pandemico possa propagarsi il meno possibile. Per quanto concerne la Cina in generale, i casi da Covid-19 corrispondo a poco più di 50, precisamente 54: in questi termini, una situazione certamente non tragica.