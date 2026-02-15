Curling femminile, Italia-Danimarca 2-7: quinta sconfitta consecutiva per le azzurre

Prosegue il momento difficile dell’Italia nel torneo olimpico di curling femminile: la Danimarca si impone 7-2 e condanna il quartetto azzurro alla quinta sconfitta su cinque partite. Qualificazione alle semifinali ormai quasi impossibile.

Le danesi, guidate da Madeleine Dupont, hanno costruito il successo nella parte centrale del match.

Dopo una mano nulla in apertura, sono arrivati due punti nel secondo parziale e l’allungo decisivo con un punto nella quarta frazione e tre mani rubate consecutive (1-2-1) che hanno portato il punteggio sul 7-1.

L’Italia ha provato a limitare il passivo, ma il divario era ormai ampio.

Italia in difficoltà nel round robin

Per il quartetto azzurro si tratta della quinta sconfitta in altrettante partite nel torneo di Milano-Cortina 2026.

La skip Stefania Constantini, la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la seconda Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis non sono riuscite a invertire il trend negativo.

La classifica ora vede l’Italia in fondo al gruppo, con le semifinali riservate alle prime quattro del round robin a dieci squadre.

Prossimi impegni decisivi

Il calendario non concede tregua.

Appuntamento lunedì 16 febbraio alle ore 19.05 contro gli Stati Uniti, poi Giappone, Canada e Gran Bretagna. Servirà una svolta immediata per chiudere con dignità il torneo olimpico.