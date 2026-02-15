ATP 500 Rotterdam 2026, Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio

Gli azzurri battono in finale Hendrik Jebens e Ray Ho con un netto 6-3 6-4 in poco più di un’ora di gioco. È il primo titolo stagionale per la coppia italiana.

Andrea Vavassori e Simone Bolelli mettono la firma anche sull’edizione 2026 dell’ATP 500 di Rotterdam, confermandosi protagonisti sul cemento indoor olandese. Come già accaduto dodici mesi fa, il trofeo finisce nelle mani degli azzurri.

In finale la coppia italiana, testa di serie numero quattro, ha superato il tedesco Hendrik Jebens e il taiwanese Ray Ho con il punteggio di 6-3 6-4, chiudendo la sfida in 1 ora e 7 minuti di gioco.

La rivincita dopo Melbourne

Per Bolelli e Vavassori si è trattato anche di una rivincita nei confronti di Ho e Jebens, che avevano avuto la meglio nel confronto diretto agli Australian Open.

A Rotterdam, invece, gli azzurri hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, controllando l’incontro e chiudendo in due set senza particolari rischi.

Primo titolo del 2026 e ottavo insieme

È il primo trofeo stagionale per la coppia italiana, l’ottavo complessivo di un sodalizio che negli ultimi tre anni ha costruito una continuità di risultati importante.

Con questo successo Bolelli e Vavassori rientrano anche nella top 10 della classifica Race, in vista delle ATP Finals di Torino.