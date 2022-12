Nuoto, oggi in tv seconda giornata Mondiali vasca corta Melbourne 2022: programma, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre: ecco le informazioni per vedere tutte le partite con date e orari italiani. Prosegue la rassegna iridata con i migliori nuotatori del globo sono pronti a sfidarsi per il titolo nella vasca da 25 metri della piscina all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre situato nell’Albert Park della capitale del Victoria. Sempre tanta Italia in acqua: fari puntati su Thomas Ceccon e Alessandro Miressi nei metri 100 stile libero, ma anche su Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo sui 100 rana. Di seguito, il programma dettagliato di giornata e le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Le gare saranno tutte trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (in streaming su Rai Play) e su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno (in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it seguirà le gare di giornata con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario del Mondiale in vasca corta 2022 di nuoto con gli orari italiani (10 ore in meno rispetto a Melbourne).

Programma seconda giornata Mondiali Melbourne

Batterie (ore 1.00 italiane)

Staffetta 4×50 mista mista

800 stile libero donne (serie lente)

100 stile libero donne

100 stile libero uomini

100 rana donne

100 rana uomini

Staffetta 4×200 stile libero donne

Finali e semifinali (ore 9.30 italiane)

Staffetta 4×50 Mista Mix – FINALE

800 Stile libero donne – FINALE

100 Stile libero donne – semifinali

100 Stile libero uomini – semifinali

100 dorso donne – FINALE

100 dorso uomini – FINALE

100 rana donne – semifinali

100 rana uomini – semifinali

50 farfalla donne – FINALE

50 farfalla uomini – FINALE

Staffetta 4×200 sl donne – FINALE