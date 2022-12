LIVE – Seconda giornata Mondiali vasca corta Melbourne 2022 nuoto: semifinali e finali 14 dicembre in DIRETTA

La diretta testuale live della seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre: ecco le informazioni per vedere tutte le partite con date e orari italiani. Prosegue la rassegna iridata con i migliori nuotatori del globo sono pronti a sfidarsi per il titolo nella vasca da 25 metri della piscina all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre situato nell’Albert Park della capitale del Victoria. Sempre tanta Italia in acqua: fari puntati su Thomas Ceccon e Alessandro Miressi nei metri 100 stile libero, ma anche su Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo sui 100 rana. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della seconda giornata dei Mondiali di Melbourne 2022 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LE GARE IN TV

TUTTI I RISULTATI DI MARTEDI’ 13 DICEMBRE

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

I CONVOCATI DELL’ITALIA

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

__________________________________________________________