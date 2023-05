Pagelle sprint race MotoGP GP Francia 2023: Martin perfetto, Bagnaia ragioniere

Le pagelle della sprint race del GP di Francia 2023 di MotoGP. Una gara sulla distanza dimezzata spettacolare e ricca di sorpassi e di colpi di scena. Il dominatore è Jorge Martin, che dopo alcuni giri prende il largo e vince in solitaria, secondo posto anche questo decisamente netto quello conquistato da Brad Binder, mentre Pecco Bagnaia da ragioniere prima duella con Marquez (buon quinto posto), poi difende il terzo posto da Luca Marini, anch’egli da applausi, che è quarto. Delusioni di giornata a Le Mans sono Quartararo e Miller, cadono entrambi e non prendono punti.

JORGE MARTIN voto 9 Dominante e velocissimo, si prende il primo posto dopo alcuni giri tambureggianti e poi vola verso la vittoria trovando subito un margine parecchio rassicurante.

BRAD BINDER voto 8.5 Che sprint race con la sua KTM! Velocissimo, riesce a creare un solco importante con Bagnaia e così per lui è facile difendere il secondo posto.

FRANCESCO BAGNAIA voto 8 Ragioniere, calcolatore, non si prende rischi nella seconda metà di gara dopo aver innescato più di un duello con Marquez, con tanto di scaramucce, riuscendo a tener dietro lo spagnolo con grande leadership. Punti pesanti per la classifica.

LUCA MARINI voto 7 Ottima sprint dell’italiano, che è in lotta per tutta la gara in pratica per il podio, non riuscendo però ad agguantare il terzo posto. Si tiene stretto il quarto.

MARC MARQUEZ voto 8 Il ritorno in gara dopo 45 giorni di stop è ottimo: domani sarà più dura perché c’è da percorrere il doppio dei giri, ma oggi ha lottato ed è sembrato già in “palla”.

JACK MILLER voto 5 La sua KTM andava alla grande, lui però butta via un possibile podio con una caduta. Furioso, con se stesso ovviamente.

FABIO QUARTARARO voto 4 Dopo l’esclusione dal Q2, la caduta nel finale della sprint: che disastro.