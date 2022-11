LIVE – Conegliano-Novara 1-0 (25-23, 2-4): Supercoppa femminile 2022 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara, finale della Supercoppa femminile 2022 di volley. Nuovo capitolo della lunga rivalità tra Pantere e Zanzare, che si affrontano per la quarta volta nella Supercoppa italiana (3 successi per Conegliano, gli ultimi tre, ed uno per Novara). Le venete di Daniele Santarelli arrivano forti del primato nella classifica del campionato e soprattutto della vittoria nell’ultimo confronto diretto con le piemontesi (un secco 3-0 in trasferta). Le azzurre di Stefano Lavarini però non staranno a guardare e promettono battaglia per provare a sovvertire i pronostici. Chi si aggiudicherà la vittoria e il primo trofeo della stagione? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 26 novembre al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale Conegliano-Novara di Supercoppa femminile 2022 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CONEGLIANO – NOVARA 1-0 (25-23, 2-4)

SECONDO SET – Ace Danesi, ancora +2 Novara. 2-4

SECONDO SET – Squarcini non colpisce bene il pallone; il break di Novara in apertura viene subito ribattuto da Conegliano con Furlan. 2-2

PRIMO SET CONEGLIANO 25-23

PRIMO SET – Incredibile finale di set! Conegliano aveva fallito anche la quarta palla per il set con l’invasione di Haak, ma poi Karakurt fallisce l’attacco del pareggio mandando ampiamente fuori. 25-23

PRIMO SET – Tre set point annullati a Conegliano, il terzo con il pallonetto di Karakurt al termine di uno scambio lunghissimo. 24-22

PRIMO SET – Ancora un errore per Novara, stavolta con Karakurt. 24-19

PRIMO SET – Diagonale troppo stretta cercata da Carcaces, poi attacco centrale di Plummer: Conegliano scappa nel momento decisivo. 23-19

PRIMO SET – Danesi interrompe il parziale di Conegliano, che aveva messo in fila sei punti. Poi nuova parità con Plummer murata dal duo Danesi-Bosetti. 18-18

PRIMO SET – Pallonetto Plummer, parità. Pantere in vantaggio con il muro di Squarcini. 17-16

PRIMO SET – Mani-out di Plummer, poi muro a due Haak-Squarcini: Conegliano recupera tre punti. 15-16

PRIMO SET – Chance del +4 sprecata da Novara per colpa di un appoggio impreciso di Bosetti. Poi proprio l’Azzurra va a segno; segue il muro di Poulter. 12-16

PRIMO SET – Ancora Karakurt a segno, per il primo break della partita. Ancora ottima difesa e attacco vincente di Carcaces. Sono quattro i punti consecutivi per Novara. 9-12

PRIMO SET – Altro scambio molto lungo in cui Conegliano è andata più volte vicina al +2, ma alla fine la risolve Karakurt in seguito alla difesa di Bosetti. 9-9

PRIMO SET – Si continua punto a punto. Ora Danesi non perdona su una freeball concessa da Conegliano. 7-7

PRIMO SET – Due attacchi lunghi, per Karakurt e Haak. 4-4

PRIMO SET – Ace di Squarcini. 3-2

PRIMO SET – Il primo punto è per Conegliano con Squarcini. Poi subito uno scambio molto intenso, risolto da Bosetti. 1-1

20:20 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di Conegliano-Novara, valida per la Supercoppa 2022. Si comincia tra pochi minuti.