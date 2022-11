Conegliano-Novara in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Supercoppa Femminile 2022 volley

Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara, finale della Supercoppa femminile 2022 di volley. Nuovo capitolo della lunga rivalità tra Pantere e Zanzare, che si affrontano per la quarta volta nella Supercoppa italiana (3 successi per Conegliano, gli ultimi tre, ed uno per Novara). Le venete di Daniele Santarelli arrivano forti del primato nella classifica del campionato e soprattutto della vittoria nell’ultimo confronto diretto con le piemontesi (un secco 3-0 in trasferta). Le azzurre di Stefano Lavarini però non staranno a guardare e promettono battaglia per provare a sovvertire i pronostici. Chi si aggiudicherà la vittoria e il primo trofeo della stagione? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 26 novembre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Conegliano-Novara della Supercoppa Femminile 2022.

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Novara della Supercoppa femminile 2022 sarà visibile, come di consueto, sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. La gara sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (al termine di Italia-Canada di Coppa Davis) e in streaming su Rai Play 2 con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.