LIVE – Shapovalov-Kokkinakis 6-2 6-4, Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Shapovalov-Kokkinakis, incontro valido per il primo singolare dell’ultimo atto delle Finals di Coppa Davis 2022. Per il nordamericano è la grande occasione per riscattarsi dopo le due sconfitte rimediate rispettivamente contro il tedesco Jan-Lennard Struff e l’italiano Lorenzo Sonego. Non sarà facile contro il giocatore aussie, anche lui con voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro il croato Borna Coric. Shapovalov partirà con i favori del pronostico ma guai a sottovalutare Kokkinakis, che nelle competizioni a squadre storicamente conosce sempre la maniera per dare più del suo massimo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 13:00. Il contesto è il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor.

SHAPOVALOV-KOKKINAKIS 6-2 6-4

SECONDO SET – GAME, SET & MATCH SHAPOVALOV 6-2 6-4

SECONDO SET – Due match point per Shapovalov.

SECONDO SET – Kokkinakis tiene il servizio e quantomeno mette ancora più pressione sulle spalle del canadese, che ora servirà nuovamente per il match.

SECONDO SET – BREAK KOKKINAKIS! Il canadese non sfrutta la sua prima chance, e anche lui con un doppio fallo regala il break: 5-3

SECONDO SET – BREAK SHAPOVALOV! Un doppio fallo condanna Kokkinakis. Siamo ai titoli di coda: 5-2

SECONDO SET – Kokkinakis piazza l’ace al centro: 40-40

SECONDO SET – Il canadese ha una chance del doppio break e di andare a servire per il match: 30-40

SECONDO SET – Shapovalov senza incontrare difficoltà in questo game: 4-2

SECONDO SET – Kokkinakis riesce a rimanere in scia: 3-2

SECONDO SET – Shapovalov fa e disfa in questo game, ma ne esce vincitore: 3-1

SECONDO SET – Game complesso al servizio per il canadese. Diventano tre le palle break annullate, l’ultima con un bel dritto lungolinea: 40-40

SECONDO SET – Prontamente annullata da Shapovalov.

SECONDO SET – Prima palla break del match per Kokkinakis.

SECONDO SET – BREAK SHAPOVALOV! Partita in salita per Kokkinakis, ora sotto anche in questo parziale: 2-1

SECONDO SET – Aggressivo Shapovalov, che si procura con un dritto in avanzamento una palla break: 30-40

SECONDO SET – Il canadese però ad ora non concede chance alcuna nei propri turni di battuta: 1-1

SECONDO SET – Kokkinakis tiene il primo game del secondo set. Fondamentale non partire a rilento anche in questo parziale: 0-1

PRIMO SET SHAPOVALOV 6-2

PRIMO SET – GAME & SET SHAPOVALOV! Lungo il passante di dritto dell’australiano. Il primo set va in direzione Nord America: 6-2

PRIMO SET – Splendida palla corta di dritto del canadese, che si procura una palla set.

PRIMO SET – Shapovalov arriva a due punti dal set sul 30-30, ma questa volta l’australiano esce bene da una situazione pericolosa. Chiude con un rovescio incrociato vincente: 5-2

PRIMO SET – Nessun patema per Shapovalov al servizio: 5-1

PRIMO SET – Finalmente riesce a sbloccarsi Kokkinakis, che tiene il suo primo servizio: 4-1

PRIMO SET – L’aussie non sembra avere armi al momento per mettere in difficoltà il canadese: 4-0

PRIMO SET – BREAK SHAPOVALOV! Scappa via il canadese: 3-0 e servizio.

PRIMO SET – Ancora fuori giri, questa volta con il rovescio Kokkinakis. C’è una palla del doppio break: 30-40

PRIMO SET – In meno di in minuto Shapovalov consolida a zero il break. Non un grande inizio per l’australiano: 2-0

PRIMO SET – BREAK SHAPOVALOV! Con un dritto che termina largo Kokkinakis perde il suo primo servizio. Shapovalov subito avanti: 1-0

13:15 – Riscaldamento in corso per i due protagonisti di questo primo incontro.

12:55 – Buona domenica, amici di Sportface. Quest’oggi si assegna la Coppa Davis 2022. Toccherà a Denis Shapovalov e Thanasi Kokkinakis scendere per primi in campo.