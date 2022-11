Shapovalov-Kokkinakis in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Denis Shapovalov e Thanasi Kokkinakis si affronteranno nel primo singolare di Canada-Australia, ultimo atto delle Finals di Coppa Davis 2022. Per il nordamericano è la grande occasione per riscattarsi dopo le due sconfitte rimediate rispettivamente contro il tedesco Jan-Lennard Struff e l’italiano Lorenzo Sonego. Non sarà facile contro il giocatore aussie, anche lui con voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro il croato Borna Coric. Shapovalov partirà con i favori del pronostico ma guai a sottovalutare Kokkinakis, che nelle competizioni a squadre storicamente conosce sempre la maniera per dare più del suo massimo.

SEGUI IL LIVE DI SHAPOVALOV-KOKKINAKIS

SEGUI IL LIVE DI CANADA-AUSTRALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

Shapovalov e Kokkinakis scenderanno in campo oggi (domenica 27 novembre) con inizio fissato non prima delle ore 13:00. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. La sfida può essere seguita in diretta sia in chiaro su Rai Sport+ (canale 58 del digitale terrestre) sia su Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205).

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo singolare dell’ultimo atto delle Finals di Coppa Davis 2022 tra Shapovalov e Kokkinakis. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale ed accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine della partita.