LIVE – Alcaraz-Medvedev, semifinale Wimbledon 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev a Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Secondo incontro stagionale tra i due, già avversari nella finale di Indian Wells vinta da Alcaraz. Medvedev aveva però vinto il primo precedente, nel 2021 proprio sull’erba di Wimbledon, e proverà a ripetersi. Per entrambi si tratta della prima semifinale nello slam londinese, a testimonianza di come l’erba non sia la loro superficie preferita ma anche di come siano stati capaci di adattarsi, facendo valere la propria testa di serie (rispettivamente uno e tre) e approdando tra i migliori quattro del torneo. Secondo i bookmakers, sarà lo spagnolo a partire favorito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Alcaraz e Medvedev pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 14.30 italiane (le 13.30 locali) sul Centrale (al termine di Sinner-Djokovic).

