LIVE – Lazio-Girona, Amichevole estiva 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Lazio-Girona, match valevole per la marcia di avvicinamento della squadra biancoceleste verso la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gli uomini di Maurizio Sarri, dopo la pesante sconfitta subita contro l’Aston Villa giovedì sera, hanno bisogno di rialzare la testa e portare a casa una vittoria incoraggiante a due settimane dall’inizio del campionato. La partita andrà in scena alle ore 20:00 di domenica 6 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino ed alcuni approfondimenti.

Lazio-Girona ore 20:00

