Volley femminile: Conegliano batte Scandicci in gara-4 ed è campione d’Italia per la settima volta nella sua storia

Conegliano batte Scandicci in gara-4 in trasferta e si laurea campione d’Italia per la settima volta nella sua storia. L’Imoco volley si prende di forza il sesto scudetto consecutivo vincendo in rimonta 25-23 17-25 17-25 21-25. Serie che è stata più difficile del previsto per le ragazze di Daniele Santarelli, che sono state brave ad alzare il livello nelle ultime partite della finale scudetto. Settimo campionato italiano per Conegliano, dopo i trionfi nel 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 e nel 2022-23. Si arricchisce anche il palmares di coach Santarelli, che aggiunge il sesto campionato italiano a cinque Coppe Italia (19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24), sei Supercoppe italiane (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), due mondiali per club (2019, 2022) e una Champions League (2020-2021). Per Conegliano sono 22 i trofei vinti dal 2012, anno della fondazione dell’Imoco Volley. Nessun rimpianto per Scandicci, alla prima finale nella sua storia, che manca il primo scudetto e non riesce a vincere il titolo stagionale come successo nel 2021-2022 (Challenge Cup) e nel 2022-2023 (Cev Cup).

