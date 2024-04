Hockey sul ghiaccio, Mondiali 2024: seconda vittoria per l’Italia, 4-3 all’overtime sul Giappone

Arriva la seconda vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali di hockey sul ghiaccio di Divisione I in corso di svolgimento a Bolzano. La nazionale azzurra è riuscita a imporsi per 4-3 contro il Giappone, e lo ha fatto soltanto all’overtime, vincendo la resistenza della formazione nipponica, che è riuscita a mettere in difficoltà il team italiano: la decide Frigo dopo 5 secondi del supplementare.

Il Giappone è stato capace, nel secondo periodo, di rimontare due gol dopo il doppio vantaggio di Gazley e Kostner per l’Italia. Che finisce per giunta sotto, ma con Larkin ritrova il pareggio al 56°. I due punti portano gli azzurri al secondo posto alle spalle della capolista Ungheria. Prossimo impegno per l’Italia dell’hockey sul ghiaccio domani pomeriggio contro la Slovenia.