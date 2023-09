Addio all’ex azzurro dell’hockey Marco Lacedelli: è morto in un incidente in moto

di Redazione 48

Lutto nel mondo dell’hockey. Marco Lacedelli, 67 anni, è il motociclista morto ieri dopo essersi scontrato con una bicicletta sulla strada del passo della Mendola, in Trentino Alto Adige. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale di Bolzano, il ciclista rimasto coinvolto nell’incidente. All’arrivo dei soccorso, per l’ex atleta non c’era più nulla da fare. L’equipe medica elitrasportata ha solo potuto constatare il decesso di Lacedelli.