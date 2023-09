F1 GP Singapore 2023, Leclerc: “Gestione ottimale, la Ferrari ha vinto”

Al termine del GP di Singapore che lo ha visto chiudere in quarta posizione, Charles Leclerc ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Sky: “Ho chiesto se si poteva cambiare strategia ma va benissimo così. Carlos è sul gradino più alto del podio e questo è quello che conta. Mi sarebbe piaciuto fare un risultato migliore, ci ho provato ma quando Lewis e George mi hanno passato ho pensato alla fine della mia gara. Di certo non so se è stata sfortuna, sicuramente toccava a me, ieri, fare un giro migliore di Carlos così come toccava a me proteggere Carlos oggi in gara. Alla fine la gestione della gara è stata ottimale come scuderia. La Ferrari ha vinto!“.