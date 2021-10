F1, Fisichella: “Il sound dei nuovi motori non mi piace, ma sono il futuro”

by Sofia Cioli

Carlos Sainz, GP Emilia-Romagna - Foto Denise Marcorella

“In Formula 1 i motori li ho provati tutti, quello che mi ha impressionato più di tutti è stato il V10 3.500. Poi è stato introdotto un motore turbo spinto da una parte elettrica. Naturalmente non mi piace il sound del motore di oggi, che è imparagonabile a un V10 o un V8. Ma questi cambiamenti fanno parte del futuro ed è questa l’evoluzione a cui andiamo incontro”. Queste le parole dell’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, intervenuto al Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese durante l’incontro ‘Ci vuole il ‘Fisico’ per la F1′, in cui ha dialogato con Mario Isola, head of car racing Pirelli.