NFL 2022/2023: i Chargers tornano ai playoffs dopo 4 anni, i Packers tentano l’insperata rimonta

Un week-end di Natale negli Usa caratterizzato dall’ondata di freddo e gelo non ha fermato la Regular Season NFL 2022/2023, che si avvia alla sua conclusione. Mancano infatti solamente due turni prima di avere il quadro completo relativo ai playoffs.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nella AFC sono rimasti da assegnare due posti, al momento occupati da Jacksonville Jaguars e Miami Dolphins. Jacksonville dopo il successo per 3-19 a New York contro i Jets (che hanno ancora una volta cambiato QB, panchinando Zach Wilson per Streveler), sono balzati in testa alla AFC South complice la sconfitta casalinga con il punteggio di 14-19 dei Tennessee Titans contro gli Houston Texans. Situazione complicata per Derrick Henry e compagni, chiamati a giocarsi tutte le loro chances senza il loro quarterback titolare Ryan Tannehill, fuori per infortunio.

Miami ad oggi controlla l’ultima wild card disponibile per la post-season, nonostante la sconfitta per 20-26 subita dai Green Bay Packers e i tre intercetti lanciati da Tagovailoa nel corso della sfida. Decisiva sarà la sfida del prossimo turno contro i New England Patriots – sconfitti 18 a 22 dai Cincinnati Bengals – che inseguono ad una partita di distanza. Stesso distacco anche per i già nominati Jets e per i Pittsburgh Steelers, che dopo un inizio di stagione da incubo hanno trovato risultati nell’ultimo mese e mezzo e dopo il successo per 13-10 sui Raiders iniziano un po’ a crederci in chiave playoffs. L’appena citata franchigia di Las Vegas invece si appella solo all’aritmetica, per la quale non è ancora eliminata, ma ha bisogno di una serie di incastri non esattamente probabili per tentare l’impresa.

Continua il testa a testa per la posizione numero 1 del seeding. I Buffalo Bills dominano a Chicago con lo score di 13-35 contro i Bears e Kansas City Chiefs fanno lo stesso, vincendo facilmente per 24-10 sui Seattle Seahawks. Entrambe hanno lo stesso record di dodici vittorie e tre sconfitte a due turni dal termine. Lì vicino ci sono anche i Cincinnati Bengals, distanti solo una partita, e tra qualche giorno ci sarà proprio il big match tra quest’ultimi e Buffalo. Più distanti i Baltimore Ravens, che hanno superato 17-9 gli Atlanta Falcons e hanno ottenuto l’accesso post-season. Stesso obiettivo raggiunto, dopo quattro anno di digiuno, dai Los Angeles Chargers dopo il 3-20 con il quale si sono imposti sugli Indianapolis Colts.

In NFC invece i posti ancora da assegnare continuano ad essere tre. I Tampa Bay Buccaneers grazie ad un field goal vincente di Succop nell’overtime riescono a spuntarla 16-19 sugli Arizona Cardinals e restano leaders della NFC South, ma vincono anche i New Orleans Saints (10-17 sui Cleveland Browns) e i Carolina Panthers (37-23 sui Detroit Pistons), quindi è tutto rinviato alle prossime due partite. Per quanto concerne il discorso relativo alle ultime due wild card, New York Giants e Washington Commanders perdono rispettivamente 27-24 dai Minnesota Vikings e 37-20 dai San Francisco 49ers ed ora devono guardarsi le spalle, ma continuano a controllare il proprio destino. I Green Bay Packers, che hanno ottenuto la loro terza vittoria di fila a Miami, devono a tutti i costi vincere anche le ultime due e poi sperare che Washington ne perda almeno una o i Giants le perdano entrambe.

Potrebbe diventare interessante la lotta anche per la testa della NFC, che fin qui sembrava non poterci essere a causa del dominio dei Philadelphia Eagles. Con il leggero infortunio di Jalen Hurts la franchigia della Pennsylvania non è l’armata infallibile che si è vista fino a quest’oggi e lo dimostra nella sconfitta per 40-34 subita dai Dallas Cowboys, seppur Gardner Minshew resti comunque uno dei backup migliori della lega. Infine, la pesantissima sconfitta per 51-14 dei Denver Broncos per mano dei Los Angeles Rams costa il posto all’head coach Nathaniel Hackett.