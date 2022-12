NFL 2022/2023: I 49ers espugnano Seattle, vincono la NFC West e vanno ai playoffs

Il Thursday Night Football che apre Week 15 di NFL 2022/2023 ci consegna la seconda franchigia ufficialmente qualificata per i playoffs. Sono i San Francisco 49ers, corsari a Seattle contro i Seahawks con il punteggio di 13-21 e vincitori della divisione NFC West. Un record complessivo di 10 vittorie e sole quattro sconfitte che dice tanto sulle qualità della franchigia californiana, perfettamente guidata dall’head coach Kyle Shanahan.

Con ancora “Mr.Irrelevant” Brock Purdy titolare, i 49ers si sono affidati anche in quel di Seattle a ciò che gli riesce meglio: correre. Un game plan semplice e piuttosto efficace. Christian McCaffrey, acquistato circa un mese fa dai Carolina Panthers, fa la maggior parte del lavoro insieme alla linea offensiva: 26 portate per 108 yards totali un touchdown. Poi quando c’è bisogno si ricorre anche al gioco aereo, con Purdy che trova ben due volte in end-zone il suo tight end George Kittle. Partita abbastanza controllata da San Francisco, che subisce l’unico touchdown della serata a poco più di tre minuti dalla fine, quando Geno Smith trova Noah Fant dalle 10 yards.