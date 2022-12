Judo, impresa di Gennaro Pirelli: oro nei -100kg al Grand Slam di Tokyo

Gennaro Pirelli fa l’impresa. È sua la medaglia d’oro dei 100 kg nel Tokyo Metropolitan Gymnasium nella seconda e conclusiva giornata del Grand Slam di judo. Dopo la vittoria per immobilizzazione sul maltese Isaac Bezzina, il 22enne napoletano ha eliminato il campione olimpico uscente, il giapponese Aaron Wolf. Niente da fare ai quarti anche per Asley Gonzalez, cubano trentatreenne che dall’anno scorso gareggia nei 100 kg per la Romania. Dopo 7 minuti e 52 secondi di golden score un triplo shido in finale ha condannato Kentaro Iida e incoronato l’azzurro, che sale al 23° posto nella classifica mondiale dei 100 kg, categoria che ha abbracciato soltanto pochi mesi fa.

“Sono venuto qui assieme ad Enrico (Parlati, ndr) che ringrazio per avermi accompagnato e seguito, per prendermi il biglietto per il Masters a Gerusalemme. -le parole di Pirelli appena sceso dal podio- Devo dire che oggi stavo molto bene e l’ho dimostrato, combattere con tre giapponesi non è stato facile, ma con il cuore e con la testa ce l’ho fatta. Ringrazio il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, la Nippon e tutti quelli che mi hanno seguito da casa”.