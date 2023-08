Manchester City, stampa inglese: assalto a Paquetá del West Ham

Possibile trasferimento in vista per Lucas Paquetá. Il Manchester City nelle ultime ore avrebbe fatto un primo approccio con il West Ham per il centrocampista brasiliano, arrivato a Londra la scorsa estate per 36,5 milioni di sterline dal Lione. La squadra di Guardiola studia già un’offerta superiore ai 70 milioni, ma il West Ham è pronto a fare muro, in particolare dopo aver già ceduto Declan Rice all’Arsenal nel corso di questa sessione di mercato.