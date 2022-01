Pagelle Parma-Frosinone 0-1, voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Michele Muzzarelli

Stadio "Ennio Tardini" - Foto Sportface.it

Le pagelle e il tabellino di Parma-Frosinone 0-1, match valevole per la ventesima giornata della Serie B 2021/2022. Al Tardini arriva un’altra vittoria esterna pesante per i ciociari di Grosso, che dopo aver vinto in casa del Pisa capolista si impongono anche in Emilia confermando il grande stato di forma. Match-winner è Cicerelli, che entra in campo e dopo un minuto firma il gol che vale i tre punti e il quinto posto provvisorio insieme al Lecce. Il Parma invece non riesce a trovare continuità di risultati e rimane a sei lunghezze dalla zona playoff, aspettando le partite del weekend.

LA CRONACA DEL MATCH

Pagelle e tabellino

Parma: Buffon 6, Danilo 6, Del Prato 6.5, Cobbaut 6, Schiattarella 5.5, Sohm 5.5 (dal 68′ Juric 5.5), Vazquez 6, Costa 6 (dal 68′ Coulibaly 6), Rispoli 5.5 (dal 88′ Man sv), Benedyczak 6 (dal 68′ Bonny 6), Mihaila 6 (dal 58′ Inglese 5.5). All. Iachini 6

Frosinone: Ravaglia 6, Casasola 6, Gatti 6.5, Szyminski 6, Barisic 6.5, Lulic 5.5 (dal 65′ Novakovich 6), Ricci 6.5 (dal 71′ Maiello 6), Boloca 6, Zerbin 6.5 (dal 71′ Canotto 6), Ciano 5.5 (dal 71′ Cicerelli 7), Garritano 6 (dal 89′ Tribuzi sv). All. Grosso 6.5

Arbitro: Di Martino 6

Marcatori: 72′ Cicerelli

Ammoniti: Szyminski, Sohm, Ricci, Lulic, Del Prato

Recupero: 1′ pt, 4′ st