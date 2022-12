Genoa, ennesima esperienza rossoblù per Criscito: torna a giocare dopo aver annunciato il ritiro

È una storia d’amore senza fine, quella tra Genoa e Domenico Criscito. Con la maglia del Grifone, infatti, il terzino classe ’86, prossimo a compiere 36 anni, ha scritto pagine importanti, soprattutto nell’ultima, quella tra il 2018 e lo scorso giugno, conclusa con la retrocessione in Serie B da capitano. Poi, sei mesi a Toronto, e l’annuncio del ritiro dal calcio giocato a novembre. Un ritiro, però, già revocato: in città già da tempo (è stato avvistato in tribuna al Ferraris), ora è pronto a vestire per altri sei mesi (fino a giugno 2023) la maglia dei liguri, tanto che ha già svolto il suo primo allenamento agli ordini di Gilardino. L’ufficialità, però, arriverà con il nuovo anno, quando verrà depositato in Lega il suo contratto.