Formazioni ufficiali Cittadella-Vicenza, Serie B 2021/2022

by Alessandro Amoruso

Stadio Tombolato Cittadella - Foto Wikimg

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Vicenza, match valido per la prima giornata della Serie B 2021/2022. Obiettivo Serie A, il Cittadella ci riprova: gli uomini di Edoardo Gorini sperano di aver più fortuna dell’anno scorso, quando la promozione fu solo sfiorata in seguito alla sconfitta in finale playoff col Venezia. , che nell’ultima stagione ha sfiorato la promozione perdendo in finale playoff con il Venezia. Diverso invece l’obiettivo dell’altra compagine di questo derby veneto: il Vicenza ha chiuso l’ultimo campionato al dodicesimo posto. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:30 di sabato 21 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti.

Ecco le formazioni ufficiali:

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro, Frare, Benedetti, Adorni, Danzi, Vita, Baldini, Gargiulo, Antonucci, Okwonkwo

VICENZA: Pizzignacco; Cappelletti, Padella, Calderoni, Bruscagin, Pontisso, Proia, Dalmonte, Crecco, Diaw, Lanzafame