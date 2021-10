Udinese, al via la campagna abbonamenti per le ultime 13 gare in casa

by Christian Poliseno

Roberto Pereyra, Udinese 2020-2021 - Foto Antonio Fraioli

L’Udinese ha annunciato che da domani, dalle ore 10.30, inizierà una mini campagna abbonamenti 2021/2022 chiamata “Il mio posto è qui!”. La prima fase di prelazione sarà riservata ai vecchi abbonati della stagione 2019/2020 che potranno riprendersi il loro posto per le rimanenti 13 gare da disputarsi in casa alla Dacia Arena. “Sono onesto, abbiamo riflettuto tanto e a lungo su questa decisione seguendo anche l’evoluzione degli eventi in ambito governativo, istituzionale e sportivo – le parole del dg Franco Collavino – L’Udinese e’ stata una delle società che maggiormente si è battuta per tornare ad avere più tifosi possibili alla Dacia Arena e, in generale, negli stadi d’Italia. Adesso, in attesa di ulteriori sviluppi per un ritorno alla piena normalita’ (100% capienza), abbiamo valutato che fosse il momento giusto per partire con la campagna. Si tratta di un’azione coordinata e condivisa con il mondo della nostra tifoseria che ci ha manifestato questa volontà, il che ci ha dato la spinta decisiva per partire”.