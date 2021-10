Inter-Juventus 1-1, Cassano: “Partita bruttissima, meglio Leeds-Wolverhampton”

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato del match di ieri tra Inter e Juventus, lamentando uno spettacolo non all’altezza di un Derby d’Italia: “Ho visto una partita bruttissima, non mi sono piaciute né l’Inter né la Juventus. Dalla Juve me lo posso aspettare, ho sempre detto che non mi piace il suo modo di giocare… Allegri mi ricorda Simeone quando mette un centrocampista centrale sull’esterno. Anche l’Inter però non ha giocato bene ieri, mi dispiace per il mio amico Simone Inzaghi, ma i nerazzurri contro Lazio e soprattutto Juventus mi hanno deluso. La partita in generale non è stata affatto gradevole, è stata meglio Leeds-Wolverhampton”.