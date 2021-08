Torino, mini abbonamenti in vendita per le prossime tre gare: Salernitana, Lazio e Juventus

by Alessandro Amoruso

Andrea Belotti, Torino 2019-2020 - Foto Fraioli

Il Torino ha comunicato che da venerdì 27 agosto saranno in vendita mini-Abbonamenti per le prossime tre gare in programma in casa, allo stadio Olimpico Grande Torino: i match in questione sono quelli contro Salernitana, Lazio e Juventus. Il club ricorda che, causa emergenza Covid-19, saranno in vendita un numero limitato di tagliandi al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in massima sicurezza e adottando tutte le attuali indicazioni normative finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass.