Salernitana, tutto pronto per il ritiro a Jenbach: assente Ederson

by Enrico Ricciulli

Frank Ribery Salernitana - Foto Antonio Fraioli

La Salernitana è arrivata a Jenbach (Austria), dove resterà fino al prossimo 20 luglio per il ritiro pre-campionato. Sempre in Tirolo ci sarà la seconda parte del raduno estivo dal 23 al 29 dello stesso mese prima di fare ritorno in Campania. Sono ventotto i giocatori a disposizione del tecnico Davide Nicola. Tra questi non c’è Ederson, in procinto di trasferirsi all’Atalanta. Questo l’elenco dei presenti.

PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe e Sorrentino

DIFENSORI: Bogdan, Fazio, Gagliolo, Galeotafiore, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Motoc, Sy

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Boultam, Capezzi, Cavion, Coulibaly M., Iannoni, Iervolino, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic

ATTACCANTI: D’Andrea, Jimenez, Kristoffersen, Ribery, Simy