Salernitana-Lazio, gol pazzesco di Candreva: bolide che sorprende Provedel (VIDEO)

di Giorgio Billone 22

E’ un gol pazzesco quello di Antonio Candreva, che fa partire un bolide clamoroso da 30 metri che sorprende però decisamente Ivan Provedel, che non legge per nulla la traiettoria e viene bucato. Si tratta comunque di una conclusione da urlo che vale così il 2-1 per i padroni di casa, ora vicini alla loro prima vittoria in campionato. In alto ecco il video del 2-1.