Roma-Juventus 1-1, De Rossi: “Recupero Atalanta-Fiorentina così lontano falsa un po’ tutto”

“Penso che abbiamo fatto un’ottima partita e posso solo essere orgoglioso. I pareggi non ci fanno piacere, ma sono soddisfatto di come i ragazzi giocano e si aiutano. C’è la voglia di arrivare al risultato e all’obiettivo. Sono felice dell’approccio e con un pizzico di fortuna potevamo vincerla, ma anche loro hanno avuto occasioni”. Lo ha detto a Dazn il tecnico della Roma, Daniele De Rossi dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus all’Olimpico. La partita di Dybala è durata quarantacinque minuti: “Ha sentito un fastidio all’adduttore, ma crede che non sia clamorosamente grave. Lo valuteremo”. Tornando poi all’analisi della gara: “Tutte e due le squadre volevano vincere. Non ci conviene allungare le partite in questa maniera contro una squadra come la Juventus – spiega -. Siamo riusciti nella parte finale a chiuderli nella loro area, ma abbiamo un difetto: quando subiamo un’occasione, ci spaventiamo e abbiamo un po’ di smarrimento”. La prossima avversaria, l’Atalanta, è a -3 punti con due partite da recuperare, una delle quali, quella con la Fiorentina, probabilmente destinata ad essere giocata a fine campionato: “Se l’incertezza ci obbliga a vincere domenica prossima? Sì. Quella gara verrà giocata tardissimo e probabilmente per l’Atalanta sarà una finale”.

“Non possiamo permetterci di arrivare lì e vedere cosa succederà quando saremo in vacanza – continua De Rossi – Giocarla così lontano falsa un po’ tutto quanto. Non è colpa di nessuno, è successo quello che è successo e ci fa fare calcoli diversi”. Sull’obiettivo rimonta col Leverkusen in Europa League dopo la sconfitta per 2-0 all’andata: “Ci crediamo, rendendoci conto che nei primi ventotto minuti in casa abbiamo avuto un’occasione importante, con una buona aggressività – ricorda De Rossi -. Non abbiamo bisogno di fretta, non sono cinque gol da recuperare. Allegri mi ha detto che possiamo far gol anche al 60′, non ci serve l’arrembaggio dal 1′. Dobbiamo essere energici e intensi, ricordando che la partita è lunga”.