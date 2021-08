Premio Scopigno 2021: Conte miglior allenatore dell’anno, Lukaku e Maldini premiati

by Davide Triolo

Inter, Antonio Conte FOTO ANTONIO FRAIOLI

Antonio Conte, Romelu Lukaku e Paolo Maldini saranno premiati in occasione delle celebrazioni per il Premio Scopigno 2021. Il tecnico italiano, conquistatore dello Scudetto con l’Inter, è stato nominato miglior allenatore dell’ultima edizione della Serie A; il belga, invece, protagonista anche di Euro 2020 con il suo Belgio, è stato scelto come miglior attaccante della massima serie italiana. Maldini invece miglior manager dell’anno, grazie al suo straordinario operato amministrativo al comando del Milan, qualificatosi in Champions League dopo anni di assenza. Riconoscimenti anche per la Serie B, con Fabrizio Castori miglior allenatore della lega cadetta con la sua Salernitana. Di seguito tutti i premi che saranno consegnati presso Amatrice, località situata nel Lazio.

I PREMI PER LA STAGIONE 2020/2021

Miglior allenatore di Serie A: Antonio Conte (Inter);

Miglior allenatore di Serie B: Fabrizio Castori (Salernitana);

Manager of the year: Paolo Maldini (Milan);

Presidente dell’anno: Antonio Percassi (Atalanta);

Miglior giocatore Serie A: Romelu Lukaku (Inter);

Miglior giocatore di Serie B: Davide Frattesi (Monza) – Samuele Ricci (Empoli);