Perché Bruno Conti è in panchina in Roma-Salernitana? Ecco la spiegazione

Bruno Conti torna a guidare la Roma sulla panchina di Serie A a distanza di diciotto anni dall’ultima volta. Sarà quindi la storica bandiera giallorossa, campione del mondo 1982, a figurare nel referto del primo impegno casalingo in campionato contro la Salernitana in programma domenica alle 18.30. Priva per squalifica del tecnico Josè Mourinho, del vice Foti e di altri due collaboratori, la società giallorossa ha chiesto e ottenuto una deroga per Conti che attualmente ricopre l’incarico di coordinatore tecnico delle attività relative alle rappresentative che vanno dalla Under 14 alla Under 10.

Il preparatore atletico Rapetti, individuato dallo staff tecnico per guidare la squadra domenica all’Olimpico, non ha il patentino. Discorso diverso per Bruno Conti che ha il patentino Uefa A e dunque ha potuto ricevere la delega che gli consentirà di sedere in panchina. “Avere Bruno seduto al mio posto è un onore per me”, le parole di José Mourinho che poi ha aggiunto: “Quando ho parlato con lui la prima volta ho sentito subito il suo entusiasmo e il suo trasporto: sono io che ringrazio lui per le emozioni che mi ha restituito e sono sicuro che domenica assieme ai nostri tifosi ci darà una spinta in più”.

Dal 14 marzo al 30 giugno 2005, dopo le dimissioni di Luigi Delneri, Bruno Conti ha guidato ad interim la Roma di Francesco Totti, portandola in finale di Coppa Italia e garantendole l’accesso alla Coppa UEFA, ottenendo anche una salvezza complicata in campionato grazie alla vittoria sull’Atalanta. Bruno Conti lasciò poi la panchina ad un tecnico in rampa di lancio, Luciano Spalletti.