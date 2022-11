Highlights e gol Lecce-Atalanta 2-1, Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 10

Gli highlights e i gol di Lecce-Atalanta, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, in cui i giallorossi padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 2-1: decisive le rete realizzate nell’arco di soli due minuti da Federico Baschirotto e Federico Di Francesco; inutile la marcatura nerazzurra ad opera di Duvan Zapata, che non ha permesso ai suoi di ribaltare la sfida. In virtù di questo successo i giallorossi escono dalla zona retrocessione andando a 12 punti, mentre i nerazzurri restano terzi insieme alla Lazio a quota 27. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.

PAGELLE E TABELLINO