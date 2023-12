Milan: i rossoneri inaugurano nuovi junior camp alle isole Mauritius ed in Tunisia

Il Milan Junior Camp continua la sua espansione con due nuovi progetti in territori inediti come le isole Mauritius e la Tunisia.

Dal 26 dicembre al 14 gennaio, si terranno tre settimane di Camp nello scenario delle isole Mauritius, nell’Oceano Indiano, presso l’esclusivo One&Only Le Saint Geran Resort. L’attività, dedicata ai clienti della struttura, sarà supervisionata direttamente dal tecnico tesserato rossonero Alberto Lacandela. Dal 4 all’11 febbraio 2024 si terrà a Rades, vicino Tunisi, una settimana di Camp presso il centro sportivo dello stadio Hammadi Agrebi, acclamato come il miglior impianto olimpico di tutta la Tunisia, che ospita anche le partite della nazionale tunisina. Per la prima volta in questo territorio, il progetto, riservato a ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni, è supportato dal Ministero dello Sport tunisino.

“Attraverso questa partnership – sottolinea il Milan – si intende promuovere lo sviluppo del calcio giovanile nella regione, contribuendo al progresso sportivo e alla formazione di giovani talenti. L’arrivo dei Milan Junior Camp in Tunisia e nelle Mauritius segue l’approdo recente del Camp in Canada, ospitato in cinque città canadesi dal 3 luglio al 4 agosto scorso, dimostrando l’impegno del club nel promuovere la sua presenza a livello internazionale“.

“L’arrivo dei Milan Junior Camp in Tunisia e nelle Mauritius simboleggia l’impegno del club nel voler entrare sempre più in contatto diretto con i giovani nel mondo, tessendo legami globali attraverso il calcio – spiega il vicepresidente onorario Franco Baresi -. In questi nuovi territori, vogliamo promuovere non solo la crescita sportiva, ma anche trasmettere loro i valori intrinseci del metodo Milan. Con la condivisione di principi come il rispetto, la collaborazione e l’inclusione, vogliamo offrire alle nuove generazioni un’esperienza formativa unica, che vada oltre il campo da gioco“.