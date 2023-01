Lecce-Lazio, cori razzisti dei tifosi ospiti verso Banda e Umtiti: speaker annuncia rischio sospensione

Cori razzisti durante Lecce-Lazio. Dal settore dei tifosi ospiti, sono stati sentiti in modo nitido anche dall’arbitro degli insulti nei confronti dell’esterno di casa Banda, che è stato sostituito all’intervallo. Marinelli ha avvertito negli spogliatoi Umtiti, l’altro giocatore di colore presente in campo, che in caso di ulteriori cori beceri la partita sarà sospesa, e lo speaker dello stadio lo ha annunciato ai tifosi. Lo ha riportato Gabriele Giustiniani, telecronista della partita del Via del Mare su Dazn.

Nel secondo tempo, al 67′, nuovi cori razzisti dei tifosi biancocelesti all’indirizzo di Umtiti. Il giocatore è apparso desolato e sconfortato, Baroni l’ha rincuorato e i suoi tifosi hanno fatto partire un coro per supportarlo. Lo speaker ha nuovamente annunciato il rischio di interruzione della partita.