Lazio, Tare: “Manca qualcosa per Muriqi al Maiorca”

by Andrea Bellini

Vedat Muriqi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

“Siamo in trattativa con il Maiorca, manca ancora qualcosa per trovare l’accordo”. Così Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di GazetaBlic Sport in merito alla trattativa con il club spagnolo per la cessione dell’attaccante Vedat Muriqi. L’attaccante kosovaro da tempo non è più nei piani di Maurizio Sarri, e il club biancoceleste è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.