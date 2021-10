Lazio, Immobile raggiunge Piola a 159 gol e il club lo celebra

by Andrea Bellini

Ciro Immobile, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Un pomeriggio da ricordare per Ciro Immobile, nonostante il pareggio per 2-2 arrivato all’ultimo minuto contro l’Atalanta. L’attaccante della Lazio, infatti, ha realizzato la rete (la nona in campionato) valida per il momentaneo 1-2 a favore dei biancocelesti. Immobile ha così segnato il gol numero 159 con la maglia della Lazio, raggiungendo una leggenda come Silvio Piola in vetta alla classifica come miglior marcatore della storia del club. Ora, l’ultimo traguardo da raggiungere per Immobile rimane il numero di gol segnati in Serie A con la maglia biancoceleste: il centravanti campano è infatti a 132 reti, mentre il record di Piola è di 143. Intanto, la Lazio ha celebrato Immobile sui propri social, scrivendo: “King Ciro ora è il capocannoniere di tutti i tempi della Lazio, 1 Ciro Immobile 159, 1 Silvio Piola 159”.