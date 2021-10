Lazio-Fiorentina, Tare: “Ritiro costruttivo per avere confronti duri e chiari. Luis Alberto? Ci aspettiamo di più”

by Daniele Forsinetti

Igli Tare - Foto Antonio Fraioli

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, a pochi minuti dall’inizio del match contro la Fiorentina valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Il ritiro è stato costruttivo, è servito per fare dei confronti duri e chiari. Sono sicuro che questa sera vinceremo facendo una grande gara. Abbiamo analizzato bene i nostri alti e bassi, che rispecchiano quanto fatto lo scorso anno. C’è un calo di energia mentale nella continuità delle partite. Scontrarci in positivo è un passo in avanti per la società. Il nuovo allenatore non deve diventare un alibi per la squadra, è importante anche l’approccio. Luis Alberto? Giocatore importante, da lui ci aspettiamo qualcosa in più anche come esempio”.