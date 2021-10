Juventus-Roma, Mourinho a muso duro con Orsato: “Solo tre minuti di recupero?”

by Giorgio Billone

Josè Mourinho - Foto Aleksandr Osipov - CC BY-SA 2.0

Furibondo José Mourinho con l’arbitro Daniele Orsato di Schio, reo di aver concesso soltanto tre minuti di recupero in Juventus-Roma. Storie tese tra il fischietto veneto e lo Special One, raggiunto dal direttore di gara a bordo campo per un confronto molto diretto: “Solo tre minuti di recupero?”, chiede il portoghese mostrando tre dita. Orsato si infuria vista la reiterata protesta, ma non prende provvedimenti.