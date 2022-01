Inter, ufficiale Caicedo: contratto di sei mesi, ritrova Inzaghi

by Mattia Zucchiatti

Felipe Caicedo - Foto Antonio Fraioli

Dopo Robin Gosens, l’Inter ufficializza anche Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio ma reduce dalla sfortunata avventura al Genoa in questa prima parte di stagione. Il 33enne attaccante ecuadoriano ha svolto ieri mattina le visite mediche di rito all’Humanitas di Rozzano ed è stato ufficializzato nella giornata di oggi. Per Caicedo un contratto di sei mesi, in prestito fino al 30 giugno 2022. Caicedo ritrova Inzaghi dopo che per diversi anni i due sono stati insieme alla Lazio.