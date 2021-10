Fiorentina, Odriozola: “Non penso al futuro, dobbiamo sognare in grande”

by Davide Triolo

I tifosi della Fiorentina - Foto Antonio Fraioli

“Sono molto felice di essere alla Fiorentina, un club con grande storia in Serie A. Naturalmente questa è una società che attira l’attenzione, inoltre la città che è senza dubbio stupenda. Penso che stiamo facendo bene, secondo me faremo un’ottima stagione. Sinceramente non ho ancora pensato al futuro, sto bene qui. Il mio adattamento sta procedendo molto bene. Per il momento, preferisco vivere il presente e non pensare a ciò che sarà. Mi sto godendo la gente e la città e sono felice qui. Possiamo giocarcela con tutti, dobbiamo giocare ogni gara per vincere e possiamo qualificarci in Europa. Dobbiamo sognare in grande“. Così Alvaro Odriozola, il quale si è esposto in merito al procedimento di ambientamento come tesserato della Fiorentina ai microfoni di ‘Radio Bruno Toscana’. Il calciatore spagnolo, ex Real Madrid, ha parlato delle sue sensazioni in maglia viola e degli obiettivi della compagine guidata da Vincenzo Italiano. Odriozola non si è posto limiti e ha palesato la sua contentezza di giocare e risiedere a Firenze.