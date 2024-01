Collegio di Garanzia dello Sport: respinto ricorso Agnelli, restano i 10 mesi di squalifica

Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta da Gabriela Palmieri, ha respinto, “perché in parte inammissibile ed in parte infondato”, il ricorso presentato in data 5 ottobre 2023 da Andrea Agnelli contro la Figc, in relazione alla sua squalifica di dieci mesi, stabilita dalla Corte d’Appello Figc (che aveva riformato la precedenza sentenza del Tribunale Federale Nazionale che prevedeva una squalifica di 16 mesi), per quanto riguarda il caso della manovra stipendi della Juventus, di cui all’epoca dei fatti Agnelli era il presidente.

Resta e diventa dunque definitiva, nei confronti di Agnelli, la sanzione dell’inibizione della durata di 10 mesi e la sanzione dell’ammenda di 40.000 euro. Agnelli dovrà pagare anche le spese processuali, fissate a 2.000 euro.