Regolamento diffidati e squalifiche in vista di Inter-Juventus Supercoppa Italiana: come funziona

by Giorgio Billone

Alessandro Bastoni - Foto Antonio Fraioli

Il regolamento dei diffidati e delle squalifiche in vista di Inter-Juventus, la Supercoppa Italiana 2021 che si gioca il 12 gennaio 2022: ecco come funziona e quali sono le particolarità di questa competizione. Si tratta dello scontro che mette di fronte la vincitrice dell’ultimo campionato di Serie A, la squadra nerazzurra, e i bianconeri che hanno vinto la Coppa Italia scorsa. Per questo motivo, le squalifiche e le diffide tengono conto dell’ultima partita disputata in una di queste due competizioni, in questo caso la Serie A.

Dunque ecco come i giocatori diffidati di Inter e Juventus (Lautaro Martinez, Danilo e Cuadrado) prima di scendere in campo nella ventunesima giornata, in caso di cartellino giallo salterebbero proprio l’incontro del Meazza. Stesso discorso per chi sarà eventualmente espulso in Roma-Juventus o Inter-Lazio, sconterà la squalifica nella Supercoppa. Allo stesso modo, i diffidati che giocheranno in tale situazione la Supercoppa, in caso di ammonizione andrebbero a scontare la conseguente squalifica nella terza giornata di Serie A. Stesso discorso per chi dovesse essere espulso in Supercoppa: salterà una (o più) partite immediatamente successiva in campionato.

I DIFFIDATI DELLA JUVENTUS

I DIFFIDATI DELL’INTER