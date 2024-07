Finale Euro 2024, Bergomi all’Agi: “Mi piacerebbe vincesse la Spagna”

All’AGI, il campione del mondo 1982, Beppe Bergomi, che stasera commenterà per Sky la finale di Euro 2024 con Maurizio Compagnoni, ha detto la sua sulla sfida tra Spagna e Inghilterra: “La Spagna è la squadra che primeggia tutte le classifiche per tiri in porta (108) recuperi nella metà campo offensiva (255), è seconda per dribbling tentati (131) dopo il Portogallo, in testa per passaggi dentro l’area di rigore con interpreti come Olmo, Williams, Yamal che per la sua età ci sta facendo vedere un calcio straordinario”.

“E’ la squadra che in questo Europeo si è fatta preferire di più, esteticamente la più bella da vedere. Ma il calcio non è così razionale, e dunque il risultato non è per nulla scontato. Anche perché l’Inghilterra nelle ultime partite, cambiando anche sistema di gioco, è migliorata, ha una fase difensiva solida, con meno coinvolgimento di Kane in favore di Foden e Bellingham, con Rice che funziona sempre molto bene in mezzo al campo. Vedo dunque una partita equilibrata, in cui la Spagna cercherà di fare la partita, sfruttando le qualità che ha a disposizione: velocità, verticalizzazioni improvvise, palleggi, cercherà di isolare gli esterni per l’uno contro uno”, ha aggiunto il campione del mondo ’82.

Poi Bergomi analizza anche gli avversari, gli inglesi di Southgate: “L’Inghilterra è una squadra solida, che cercherà di coinvolgere i propri giocatori di talento. Parlando di singoli, quest’anno mi ha impressionato è Fabian Ruiz: crea tante occasioni da gol e inserimenti. Però dovrà stare molto attento perché incontra uno come Bellingham che, per quanto oltre al gol in rovesciata contro la Slovacchia al 95esimo non abbia creato molto in questa competizione, è un vero leader. Mi aspetto molto da lui. Un altro giocatore fondamentale è Declan Rice: la sua fisicità, il suo modo di stare in campo”.

Infine sulla sfida auspica ci sia un match divertente e combattuto: “Stasera che vinca il migliore, anche se mi piacerebbe vincesse la Spagna…ma complimenti all’Inghilterra che, nonostante le innumerevoli difficoltà e polemiche, è ancora una volta in finale ad un Europeo. Spero di commentare una grande gara”.