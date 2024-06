Euro 2024, i verdetti del girone E: Romania prima, passano anche Belgio e Slovacchia

Anche il girone E di Euro 2024 ha emesso i propri verdetti: ecco quindi come è andata nella terza e ultima giornata. Tutto invariato come qualche ore fa in questo gruppo, che vede la Romania superare il turno come prima dopo il pari con la Slovacchia, che come nella passata edizione finisce terza ma questa volta è certa di essere tra le migliori che conquistano l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Il Belgio non riesce a ottenere i 3 punti e deve accontentarsi della seconda piazza, mentre l’Ucraina saluta la compagnia essendo quarta nel gruppo nonostante i 4 punti conquistati.

I RISULTATI

Ucraina-Belgio 0-0

Slovacchia-Romania 1-1

LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE E

Romania 4

Belgio 4

Slovacchia 4

Ucraina 4

UCRAINA – BELGIO

Alla MHP Arena di Stoccarda un primo tempo avaro di emozioni, con l’Ucraina che probabilmente ha l’occasione più ghiotta per passare in vantaggio. Yaremchuk su un bel passaggio di Shaparenko mette un pallone molto pericoloso al centro, ma nessun compagno riesce ad arrivare in tempo per piazzare la zampata vincente. Azione simile quella che vede protagonista il Belgio in avvio di ripresa, con Doku che mette un pallone in area piccola sul quale Lukaku è però in ritardo. L’Ucraina nel corso dei secondi 45′ ci prova, consapevole di dover ottenere i 3 punti per superare il turno, ma la rete non arriva. C’è invece la beffa: eliminata con 4 punti nel girone.

SLOVACCHIA – ROMANIA

Al Deutsche Bank Park di Francoforte a passare in vantaggio è però la formazione di Calzona: al 24° Kucka pennella un cross sul secondo palo e Duda lasciato libero riesce a piazzare di testa la palla nell’angolino per l’1-0. Al 37° Hancko commette un fallo che sembra al limite dell’area, il VAR però non è d’accordo con il direttore di gara Siebert e lo manda a rivedere il video: è rigore. Dal dischetto si presenta Razvan Marin, che trova il suo secondo gol di questo Europeo. Nel secondo parziale sembra la Slovacchia la squadra intenzionata a provaci di più e in un paio di occasioni si rende molto pericolosa. Il match finisce però in parità con entrambe le squadre che superano il turno.