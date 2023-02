Argentina, ufficiale il rinnovo di Lionel Scaloni: il ct resta fino al 2026

L’Argentina ha deciso di continuare il proprio percorso con Lionel Scaloni. Il commissario tecnico ha infatti firmato il rinnovo di contratto con l’Albiceleste fino al 2026, come comunicato sui social dalla stessa Seleccion. Scaloni, dunque, riceve un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni, che lo ha portato a conquistare la vittoria del Mondiale in Qatar nel 2023 nella storica e spettacolare finale contro i campioni uscenti della Francia. Nel 2021, invece, è arrivata la vittoria della Copa America contro il Brasile. A questo punto l’obiettivo di Messi e compagni appare chiaro: proseguire la striscia vincere e provare a portare a casa altri trofei, magari tentando di confermarsi sul tetto del mondo proprio nel prossimo appuntamento iridato in Canada, Messico e Stati Uniti, previsto nel 2026.