Serbia-Svizzera in tv: data, canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Il programma con l’orario e la diretta streaming di Serbia-Svizzera, match valido per la terza giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022. Entrambe le formazioni sono ancora in bilico per la qualificazione agli ottavi di finale, e devono per forza conquistare i tre punti per chiudere nei primi due posti del girone. Gli svizzeri sono attualmente secondi a quota 3 punti, mentre la Serbia è ultima con un solo punti. Appuntamento allo Stadium 974 questa sera, venerdì 2 dicembre, alle ore 20. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport.

