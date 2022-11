Combinazioni girone Brasile a 90 minuti dal termine: tutte le combinazioni

Le combinazioni del girone G a novanta minuti dal termine. Archiviata anche la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, andiamo a vedere cosa può succedere nel girone con Brasile, Svizzera, Camerun e Serbia. Di seguito la classifica, il prossimo turno e le combinazioni degli ultimi novanta minuti di gioco.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE G

Brasile 6 (3:0)

Svizzera 3 (1:1)

Camerun 1 (3:5)

Serbia 1 (3:5)

ULTIMA GIORNATA GIRONE G

Venerdì 2 dicembre ore 20:00 Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera

LE COMBINAZIONI A 90 MINUTI DAL TERMINE

C’è un verdetto ufficiale e aritmetico: il Brasile è qualificato agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. E per arrivare primo gli basterà pareggiare con il Camerun e chiudere il girone a sette punti. Dietro ci sono tre squadre per un solo posto: la Svizzera ha 3 punti, il Camerun e la Serbia invece 1. La Svizzera, verosimilmente, ha due risultati su tre nello scontro diretto contro Milinkovic e compagni. Con un pareggio gli svizzeri sarebbero sicuramente davanti alla Serbia ma a quattro punti potrebbe arrivare anche il Camerun, anche se deve battere il Brasile. La Serbia ha un solo risultato: vincere. E sperare che il Camerun non batta il Brasile perché in quel caso avrebbe un gol da recuperare nei confronti degli africani. Choupo-Mouting e compagni invece sono chiamati ad un’impresa storica: devono battere il Brasile con lo stesso punteggio di una eventuale vittoria serba sulla Svizzera. Oppure devono battere sempre il Brasile con due gol di scarto e sperare che Svizzera-Serbia finisca in pareggio.