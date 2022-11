Spettacolare pareggio tra Camerun e Serbia, ad aprire il programma di lunedì 28 novembre, in cui si giocheranno le ultime partite dei gironi G e H per quanto riguarda la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Un 3-3 che in chiave classifica non serve a nessuna delle due formazioni, che nell’ultima giornata dovranno per forza vincere rispettivamente contro Brasile e Svizzera per sperare nel passaggio del turno.

LA PARTITA – Aleksandar Mitrovic subito pericoloso in due occasioni, prima con un’iniziativa personale su cui viene fermato solo dal palo, dopo aver scartato fatto sedere Nkouou, poi con un vero e proprio rigore in movimento con palla mandata clamorosamente sul fondo dopo una serie di rimpalli in area camerunense. La formazione africana non sta però a guardare, e dimostra di poter far male in contropiede. Poi, alla mezz’ora, l’episodio che sblocca il match: palla persa in maniera ingenua da Zivkovic, che concede il calcio d’angolo. Arriva la spizzata di Nkoulou, che trova Castelletto sul secondo palo. Nel finale di frazione, ecco l’uno-due che ribalta il risultato: prima un colpo di testa di Pavlovic, poi il tiro piazzato da limite di Sergej Milinkovic-Savic.

Il buon momento degli uomini di Stojkovic continua nella ripresa, quando arriva il gol di A. Mitrovic al termine di un’azione spettacolare, con la giocata di Zivkovic che ha permesso al centravanti del Fulham di segnare a porta vuota. Song si gioca la carta Aboubakar per tentare il tutto per tutto, e l’ex Porto gli dà ragione: sua la firma nella doppietta che in due minuti riporta il risultato sul 3-3. Al 64′, segna in pallonetto dopo essere scattato in fuorigioco: arriva la segnalazione e lo stesso Aboubakar non esulta, con fare “colpevole”, ma il fuorigioco semiautomatico smentisce tutti. Poco dopo, altro scatto in profondità, e stavolta arriva il servizio a Choupo-Moting, che segna indisturbato.

La partita poi continua con gli schemi completamente saltati, ma senza iniziative degne di nota. Epassy viene impegnato per la prima volta intorno al 90′, chiudendo in maniera ottimale su Mitrovic, ma comunque viene segnalato fuorigioco.